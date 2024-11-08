Ted HessonKristina Cooke［ワシントン６日ロイター］ - 米国のドナルド・トランプ次期大統領は、連邦政府のさまざまな機関を総動員して記録的な数の不法移民の強制送還に協力させ、１期目の経験を活かして、手当たり次第あらゆるリソースを活用し、移民に寛容な「聖域」と呼ばれる州・地方自治体にも圧力をかける見通しだ。６人の前トランプ政権当局者や陣営関係者に話を聞いた。＜大量送還、抵抗自治体には公費で圧力