日本維新の会は8日、大阪市の党本部で代表選（17日告示、12月1日投開票）の立候補予定者説明会を開いた。2陣営が出席したが、一方は自らの出馬を否定し、吉村洋文共同代表（大阪府知事）の立候補を期待する議員の秘書。吉村氏の判断に注目が集まっている。取材に応じる空本誠喜氏=2024年10月3日午前10時4分、広島県東広島市西条町下見、柳川迅撮影説明会に出席したのは空本誠喜衆院議員（広島4区）と守島正衆院議員（大阪2区）