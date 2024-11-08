兵庫県猪名川町教育委員会は8日、町立中学2年生の女子生徒（14）が10月に自殺し、別の町立中学校で以前いじめに遭っていたと発表した。自殺の原因がいじめである可能性があるとみて、町教委は第三者委員会を立ち上げて調査を始める方針を明らかにした。県警川西署によると、今年10月21日朝、川西市内のマンション敷地内で、生徒が倒れているのを、捜していた母親の知人が見つけた。搬送先の病院で死亡が確認された。転落死とみ