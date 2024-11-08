【モデルプレス＝2024/11/08】タレントの加藤綾菜が11月8日、自身のInstagramを更新。夫でザ・ドリフターズの加藤茶とのペアルックショットを披露した。【写真】加藤茶＆綾菜夫妻「LOUIS VUITTON」ペアルック姿のラブラブショット◆加藤茶＆綾菜夫妻がペアルック披露綾菜は「昨夜は、遠藤さん夫婦の招待で『うら松』へ行ってきました！最上級に美味しくてコースをカトちゃんペロリ お肉ってこんな美味しいんだなぁ カトちゃんも食