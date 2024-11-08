U-NEXTは、月額料金の支払い方法にVisa/Masterブランドのクレジットカードを登録しているユーザー向けに、アダルトコンテンツの見放題サービス「H-NEXT見放題サービス」の提供を、11月5日に再開した。 H-NEXT見放題サービスは31日間ごとのパック購入で提供。料金は440円だが、パックを購入するとU-NEXTの月額料金2,189円から440円が割り引かれるため、追加の費用負担はない。 U-NEXT