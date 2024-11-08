今年5月、群馬県伊勢崎市で飲酒運転の車によって2歳の男の子を含む3人が死亡した事故で、遺族が厳罰を求める署名を前橋地検に提出しました。鈴木吾郎被告（70）は今年5月、群馬県伊勢崎市で酒を飲んだ状態でトラックを運転し、乗用車に衝突して、塚越湊斗ちゃん（2）ら3人を死亡させたなどの罪に問われています。遺族は、厳罰を求めて、街頭やオンラインで集めた8万3000人を超える署名をきょう、前橋地検に提出しました。湊斗ちゃ