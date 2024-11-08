俳優の磯村勇斗さん、伊藤沙莉さん、アイドルグループのTravis Japan、そしてお笑い芸人のゆりやんレトリィバァさんらが「THE ONES TO WATCH 2024」授賞記者会見に登壇しました。 【写真を見る】【Travis Japan】松田元太「おバカなTravis Japanは封印します」メンバーからは諦めの声磯村さんは、今年を振り返り“新しい挑戦があって、刺激のある年だった”と、しみじみ。俳優デビュー10周年ということもあり、「自分へのご褒