頂き女子りりちゃんが詐欺などの罪で実刑判決を受けたことが話題になるなど、パパ活女子に関するニュースがたびたび世間を賑わせています。りりちゃんこと渡辺容疑者を見ていると、特に肩書きがない一般的な女の子でも「パパ活をすれば女性は稼げる」と錯覚しがちですが、実際のところは全然違います。彼女ほど大金を手にするケースは極めて稀なことだととらえて構いません。【写真】「おっぱいが大きい人の聴診は嬉しいですか？」