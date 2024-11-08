三重県の特産品や人気商品を販売する三重県フェアが、8日から愛知県名古屋市にあるイオンモール熱田で始まりました。三重県とイオンは2010年に包括提携協定を締結し、三重県の食や観光、物産などの魅力発信に取り組んでいます。今回はタルトや酢の専門店など、初出店11事業者を含む県内27の事業者が出店しました。食品売り場には秋の味覚、次郎柿や松阪牛などの農産品のほか、せんべいやスナックといった三重のソウルフードなど約9