熊本県内のこども食堂を｢食｣で応援しようと若手経営者たちがつくったプロジェクトのメンバーが8日、県庁を訪れ、こども食堂の現状と取組内容を報告しました。 県庁を訪れたのは、熊本大同青果グループなど県内企業8社の若手経営者でつくる｢くまもとmogusuku(もぐすく)プロジェクト｣のメンバーです。gogusukuとは｢もぐもぐ食べてすくすく育つ｣という意味で、メンバーらは木村敬知事に対し、栄養バランス