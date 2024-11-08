理化学研究所とＮＴＴなどのチームは８日、次世代の計算機「光量子コンピューター」の稼働を年内にも始めると発表した。インターネットのクラウドを介して、ほかの大学や研究機関も利用できる国内初の光量子コンピューターという。量子コンピューターは、原子や電子など極微の世界を支配する物理法則「量子力学」を利用して計算を行う。日本では昨年、理研や富士通、大阪大などが相次いで国産量子コンピューターを稼働させた。