首都圏で相次ぐ闇バイト絡みの強盗のうち、千葉県市川市で女性が一時連れ去られ負傷した事件で、県警は8日、強盗傷害などの疑いで自営業藤井柊容疑者（26）＝愛知県春日井市＝を、監禁の疑いで内装工高梨謙吾容疑者（21）＝横浜市旭区＝を再逮捕した。千葉県警によると、2人とも再逮捕容疑を認めており、藤井容疑者は指示役側から「悪いことをした人から現金を回収する仕事」と説明されたと供述。高梨容疑者は「報酬20万〜30万