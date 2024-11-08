長野・上田市の川に軽トラックが水没。男性が死亡しました。8日午後1時半過ぎ、上田市中之条の千曲川で、「川に車が転落している」と通行人から110番通報がありました。現場は県道にかかる橋の南側です。車内から、高齢の男性1人が救助されましたが、搬送先で死亡が確認されました。