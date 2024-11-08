SHIBUYA109で「ミキティー！！！」と愛を叫ぶ庄司智春さん（48）。庄司さんはイベントで「ミキティと出会った場所がここなんですよ。信号待ちをしていたら、スクランブル交差点でミキティとミキティのお姉ちゃんが歩いていて、109の中に入って声かけたのが初めて。出会いの場所」とのエピソードを披露。そんな“思い出の地”で開催された映画「グラディエーターII 英雄を呼ぶ声」のイベントは、元フジテレビアナウンサー・境鶴丸さ