秋が深まる中、新潟県村上市では冬の特産品の準備が早くも始まっています。11月8日、村上市の小学校では児童たちが塩引き鮭づくりに挑戦！食への感謝や伝統文化の大切さを学びました。大きなサケに仲間と協力しながら包丁を入れていく児童たち。真剣な表情で取り組んでいたのは、家の軒先につるされる光景が村上の冬の風物詩となっている塩引き鮭づくりです。これは児童に地域の伝統を学んでもらおうと、村上市観光協会が毎年実施