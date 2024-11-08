大分市中心部の冬の恒例イベント「おおいた光のファンタジー」が8日から始まりました。 【写真を見る】おおいた光のファンタジー始まる市内中心部が色鮮やかな光に包まれる 「おおいた光のファンタジー」は大分都心まちづくり委員会とJR九州が主催していて、今年で10回目を迎えます。 8日午後6時半ごろ大分駅府内中央口広場で点灯式が行われ、市内中心部が一斉に色鮮やかな光で包まれました。今年は「星空