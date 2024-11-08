新潟県内の地方銀行が11月8日、今年度の中間決算を発表しました。各行とも増収増益となった一方で、今後、アメリカ大統領選による日本経済への影響を注視する考えを示します。8日、今年度の中間決算を発表した第四北越フィナンシャルグループ。【第四北越FG殖栗道郎 社長】「FG設立以来の最高益となった」前の年の同じ時期と比べ、グループの売上げに当たる経常収益は0．8％増え、約965億円に。中間純利益は6％増の