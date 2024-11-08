[台北 ８日 ロイター] - 台湾財政部が８日発表した１０月の輸出額は前年比８．４％増の４１３億ドルで、ロイター調査の予想の９％増を下回った。人工知能（ＡＩ）関連産業の活況で恩恵を受ける一方、最大の貿易相手である中国の景気低迷に圧迫された。ただ、９月の４.５％増は上回り１２カ月連続の増加となった。財政部は第４・四半期について、主要国による利下げ、好調なＡＩアプリケーション需要、欧米市場での歳末商戦で好