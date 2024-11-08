フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯初日（８日、東京・国立代々木競技場）、男子で北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が圧巻のパフォーマンスを披露した。この日のショートプログラム（ＳＰ）は冒頭の４回転サルコーを着氷させると、４回転―３回転の連続トーループ、後半のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も成功。ノーミスの演技で今季自己ベストの１０５・７０点を