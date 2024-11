女優の伊藤沙莉が8日、都内で開催された「THE ONES TO WATCH 2024」授賞記者会見に出席。受賞の喜びを語った。【写真】Travis JapanもTHE ONES TO WATCH」を受賞ファッション誌「VOGUE JAPAN」が例年発表している「THE ONES TO WATCH」は、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍を見せたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえた人物など、多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃える特集。