Travis Japanの宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗が8日、都内で開催された「THE ONES TO WATCH 2024」授賞記者会見に出席。松田がたびたび披露してきたフレーズに用いられたお笑い芸人・陣内智則への感謝を語った。【写真】Tomonori Jinnaiへ感謝の言葉を送るTravis Japanファッション誌「VOGUE JAPAN」が例年発表している「THE ONES TO WATCH」は、その年を彩った才能あふれる表現