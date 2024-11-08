11月16、17日に東京ドームで開催される、Stray Kidsのワールド・ツアー「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」のライブ・ビューイングに続き、12月5、7、8日の京セラドーム大阪の模様も全国47都道府県の映画館にライブ・ビューイングすることが決定した。【動画】京セラドーム大阪公演3デイズも映画館で生中継！Stray Kidsからコメントが到着！Stray Kidsの日本公演は、11月14、16、17日に東京ドーム、12月5、7、8