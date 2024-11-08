東京都千代田区の自民党本部と首相官邸が襲撃された事件で、現行犯逮捕された職業不詳臼田敦伸容疑者（49）＝埼玉県川口市＝が、今春ごろからガラス瓶を購入し集めていたとみられることが8日、警視庁への取材で分かった。火炎瓶を作る準備だった疑いがある。公安部は単独でテロなどを計画し実行する「ローンオフェンダー（LO）」に該当する可能性があるとみて、動機や背景を調べる。公安部は8日、自民党本部付近で警戒していた