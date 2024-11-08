フォーシーズが展開するPIZZA−LA（ピザーラ）は、2024年11月7日から全国のピザーラで「すみっコぐらしスペシャルパック」を数量限定販売しています。 無くなり次第終了です。プラス290円で「すみっコぐらし」グッズがついてくる今回のキャンペーンでは人気の『すみっコぐらし』とコラボした「すみっコぐらしスペシャルパック」が登場。好きなピザ1枚につきプラス290円で、オリジナルデザインのお皿とシールが購入できます。・すみ