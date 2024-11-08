岡田将生が主演を務める『ザ・トラベルナース』。本作はトラベルナース・那須田歩（岡田将生）とスーパーナース・九鬼静（中井貴一）のコンビが話題を呼んだ痛快医療ヒューマンドラマだ。11月7日（木）に、2年ぶりとなる続編の第4話が放送された。第4話では、歩の働く西東京総合病院に斉藤四織（仙道敦子）が入院してくる。大人しそうな四織だったが、物語の後半では“ある理由”で大激怒。ベテラン俳優・仙道敦子の渾身の芝居が「