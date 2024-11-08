サッカーの研究機関として知られる『CIES Football Observatory』は6日、21歳以下の選手の市場価値ランキングを発表した。昨今のサッカー界では20代前半、10代の選手が各国のビッグクラブやFIFAワールドカップなどの国際舞台で活躍している。スイスに拠点を置く『CIES Football Observatory』は、21歳未満の選手限定の市場価値ランキングを発表。トップ10には欧州5大リーグで活躍するお馴染みの選手たちが名を連ね、上位4人の