○正興電 [東証Ｐ] 113万5000株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限17万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は11月18日から20日までの期間に決定される。 [2024年11月8日] 株探ニュース