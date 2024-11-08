カスピ海のバクー沖に位置するネフト・ダシュラリ/Reza/Getty Images（ＣＮＮ）「石油の岩」を意味するネフト・ダシュラリは、世界最大の湖であるカスピ海にある、油井採掘と製油の施設が何キロにも及ぶ橋で結ばれた都市だ。アゼルバイジャンの首都バクーの海岸から約９７キロ、船で６時間の距離にある。ギネスブックによれば、この都市は世界最古の水上石油プラットフォームであり、最盛期には５０００人以上の住民で賑わっていた