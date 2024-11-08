3人組グループ・NEWSの加藤シゲアキと俳優の勝地涼が、あす9日放送の日本テレビ系『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』（毎週土曜前11：55※関東ローカル）にゲスト出演する。【番組カット】大はしゃぎ！楽しそうな加藤シゲアキ＆勝地涼同番組は、兼近大樹（EXIT）と満島真之介が、おいしいものを食べにドライブする台本も仕込みもない旅番組。誰が旅の代金を支払うかは、ゲームで決める。今回は、埼玉・春日部市を