ヤンキースを皮肉ったロハスの発言が注目を集めている(C)Getty Images辛辣な“ワールドシリーズ（WS）評”に敵地メディアも黙っていない。現地時間10月30日、ドジャースは、敵地で行われたヤンキースとのWS第5戦に勝利し、2020年以来4年ぶり8度目の世界一が決定。東西の名門による頂上決戦が1981年以来43年ぶりで大きな注目を集めたが、終わってみれば通算4勝1敗という一方的な展開となり、WS終了後には、優勝チームから相手へ