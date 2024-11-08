日本航空（JAL）は、東南アジア行きを対象とした特別運賃を、11月1日から2025年1月31日まで販売する。設定路線と往復運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別となる。搭乗期間は11月1日から（旅行開始分）。片道運賃の設定もある。・東京発着（左からエコノミークラス、ビジネスクラスの順）ハノイ（52,000円／226,000円）、ホーチミン（52,000円／244,000円）、マニラ（72,000円）、ジャカルタ（91,000円）、デリー（94,0