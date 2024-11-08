海洋ごみを減らすため金沢市の犀川で8日、海に流れ出る前の河川敷に落ちているごみの調査が行われました。調査は環境問題に取り組む金沢大学の学生5人が行い、8日朝は金沢市を流れる犀川の河川敷5か所で落ちているごみの場所や種類、数を写真に撮りながら記録していきました。このうち大豆田大橋では、バーベキューで出た炭や貝殻、タバコの吸い殻などが見つかりました。海洋ごみは川から流れ出るものも多く、生活の中で発生したご