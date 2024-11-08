山形県三川町の住宅で９月、無職阿部祥子さん（９０）が殺害された事件で、県警は８日、殺人と住居侵入容疑で、アルバイト石川一馬容疑者（２８）＝同町横川新田＝を逮捕した。認否は明らかにしていない。逮捕容疑は９月２１日午後４時〜同２２日午前１０時２０分ごろ、同町横山の阿部さん宅に１階の窓を割って侵入し、阿部さんの頭や胸などに複数回暴行を加え殺害した疑い。