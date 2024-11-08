歌手の中尾ミエ（78）が8日、金曜コメンテーターを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に出演。撮影現場での差し入れ文化に物申した。この日のゲストは、女優の星野真里と加藤ローサ。「俳優アリ？ナシ？サミット」と題して、テーマに対してアリかナシの2択で答える企画が行われた。すると「撮影現場での差し入れ文化」がテーマに上がり、中尾のみが「ナシ」を選択。理由を聞かれた中尾は「めんどくさいじゃ