ダウンタウンの松本人志さん（６１）から同意なしに性的行為をされたとする女性の証言を報じた「週刊文春」の記事について、松本さんが名誉を傷つけられたとして同誌を発行する文芸春秋などに５億５０００万円の損害賠償などを求めた東京地裁の訴訟は８日、松本さん側が訴えを取り下げ、終結した。松本さんと文春側の代理人弁護士が同日夕、連名の書面で明らかにした。書面では、話し合いで訴え取り下げに合意し、取り下げにあ