「新しい地方経済・生活環境創生本部事務局」の看板をかける石破首相（左）と伊東地方創生相＝8日午後、東京・永田町石破茂首相は8日午後、新たに発足した「新しい地方経済・生活環境創生本部事務局」の執務室前に、伊東良孝地方創生担当相とともに看板をかけた。職員への訓示では「地方と中央政府が一体となって新しい日本をつくるプロジェクトに挑んでほしい」と呼びかけた。10年前に初代担当相に就いた当時を振り返り「本当