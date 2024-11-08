面識のない男性に殴る蹴るなどの暴行を加え、けがをさせた上、アクセサリーを奪ったとして、熊本市の高校生など男3人が逮捕されました。 【写真を見る】高校生ら3人が強盗傷害容疑で逮捕パチンコ店駐車場で男性に暴行加え76万円相当のアクセサリー奪ったか熊本 強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、熊本市に住む職業不詳の男(19)と高校生の男(18)、そして住所不定・無職の男(19)の3人です。 警察によりますと3人は