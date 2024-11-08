三重大学医学部附属病院の放射線技師の男性が、盗撮したとして出勤停止6か月の懲戒処分です。 【写真を見る】三重大学病院の放射線技師が盗撮で懲戒処分 女子更衣室に小型カメラ設置「着替える姿を見たかった」 男性はことし6月、医学部附属病院の女性職員の更衣室に小型カメラを設置して、職員の着替えを撮影したということで、設置から4日後に女性職員がカメラを発見しました。 大学の聞き取りに男性は「女性職員の着替える姿