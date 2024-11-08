高知から日本一の中華料理人が誕生です。高知市の中国料理店で料理長を務める男性の料理が全国コンテストで最優秀となる厚生労働大臣賞を受賞しました。高知市のホテル、ザ クラウンパレス新阪急高知の2階にある中国料理店「マンダリンコート」で料理長を務める岩村聖彦さん（37歳）。岩村さんの作った料理が10月に福井県で開催された第12回全国中華料理コンテストの麺飯部門で見事最優秀となる厚生労働大臣賞を受賞しました