石川県輪島市の輪島港に水揚げされたズワイガニ。能登半島地震後初めて出荷された＝8日午前能登半島地震で海底隆起などの甚大な被害を受けた輪島港（石川県輪島市）から8日、地震後初めてズワイガニが出荷された。金沢市で同日、初競りにかけられる。漁師の沖崎純一さん（63）は、息子（25）と2人で久しぶりの漁に臨み「海に出ると気持ちが違う」と笑顔を見せた。ズワイガニ漁は6日に解禁。しけで延期が続き、7日深夜に32隻が