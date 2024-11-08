「餃子の王将」を展開する王将フードサービスの社長だった大東隆行さん＝当時（７２）＝が２０１３年に射殺された事件で、殺人罪などで起訴された特定危険指定暴力団「工藤会」系組幹部の田中幸雄被告（５８）の裁判について、最高裁第２小法廷（尾島明裁判長）は８日までに、裁判員裁判の対象とするよう求めた弁護側の特別抗告を棄却する決定をした。６日付。