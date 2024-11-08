政府税制調査会（首相の諮問機関）は８日、石破政権発足後で初の総会を首相官邸で開いた。石破茂首相は委員へのあいさつの中で、「子育て世帯の負担への配慮といった観点から、各種控除を含めた所得税の在り方が課題だ」との認識を示し、「公平・公正な税制の姿について、中長期的な視点からご議論をお願いする」と述べた。
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