近畿２府４県で、“自販機荒し”などを繰り返したとして逮捕された男２人組。警察は２０１件の犯行を裏付け、捜査を終結しました。大阪府堺市の無職・浜先太陽容疑者（２４）と岸和田市のアルバイトの男（２５）は今年５月、京都府宇治市の公園内に設置された自動販売機から現金を盗んだなどの疑いで逮捕されました。周辺で同様の被害が相次いでいたため、警察が捜査に乗り出し、防犯カメラの映像などから浜先容疑者らを特定、