《事実無根なので闘いまーす。それも含めワイドナショー出まーす》（2024年1月8日のポスト）2023年12月、「週刊文春」に複数女性への性加害を報じられ、裁判に注力するため1月から芸能活動を休止していた松本人志。松本は「週刊文春」発行元の文藝春秋と同誌編集長を相手取り、5億5000万円の損害賠償などを求める訴えを起こしていたが、11月8日、訴えを取り下げる方針であることがわかった。「3月28日には1回めの審理がおこな