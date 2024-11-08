自民・公明両党と国民民主党による政策協議がきょうから始まりました。焦点は国民民主党が強く求めている、いわゆる年収「103万円の壁」がどこまで引き上げられるかです。きょう午前、自民・国民民主両党の政調会長が会談し、経済対策などをめぐる政策協議がスタートしました。焦点は「103万円の壁」の見直しです。衆院選敗北で少数与党に転落した自民党は、これまで“聖域”とされた税制改正論議の場さえも国民民主党に開放し、協