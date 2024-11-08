大堀彩バドミントン女子シングルスでパリ五輪に出場した大堀彩（28）＝トナミ運輸＝が今年限りで現役引退すると8日、自身のインスタグラムで発表した。国内での試合は熊本マスターズ（12日開幕）が最後になるという。大堀は福島・富岡高出身で、来年から日本代表のヘッドコーチに就任する父均氏に幼少期から指導を受けた。サウスポーから繰り出す鋭いショットが武器で、パリ五輪は初出場で8強入りした。「これまでのバドミント