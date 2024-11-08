兵庫県猪名川町教育委員会は8日、いじめを受けた町立中2年の女子生徒＝当時（14）＝が自殺したと明らかにした。いじめ防止対策推進法が定める「重大事態」に認定され、女子生徒や保護者への説明対応の最中だった。