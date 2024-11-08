keinが11月20日にリリースするメジャーデビューEP『PARADOXON DOLORIS』から、リードトラック「Spiral」のMVが公開された。◆「Spiral」MV「Spiral」は“螺旋”というタイトルの通り、繰り返す日々の中で人はどのようにもがき、生きていくのかが問われる楽曲。MVは楽曲から醸し出されるダークな重苦しさを体現するかのような、まさにkeinらしい映像となっている。『PARADOXON DOLORIS』初回限定盤には「Spiral」MVメイキング映像の