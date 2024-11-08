adieu(上白石萌歌)が約2年ぶりにリリースするアルバム『adieu 4』より、新曲「泡吹」を11月13日に先行配信する。「泡吹」は、adieuにははじめて楽曲提供で参加する、川谷絵音(indigo la End、ゲスの極み乙女、ジェニーハイ、礼賛、ichikoro、etc)が作詞作曲を手掛けた1曲。2022年、川谷絵音がadieu「灯台より」を印象に残った楽曲としてチョイス。それをきっかけにadieuからラブコール。本楽曲「泡吹」の楽曲提供が実現した。また