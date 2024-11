ヒグチアイが、来年2025年1月から全国ツアー<HIGUCHIAI ALL TIME BEST TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう">を開催する。本日その詳細が発表された。同ツアーは現時点で、バンド編成で名古屋、大阪にて開催するワンマンライブと、弾き語りで全国9箇所を廻るワンマンライブの計11公演が予定されている。ヒグチアイは、来月12月14日に東京国際フォーラム ホールCにて、今年を締めくくるワンマンライブ<HIGUCHIAI ALL TIME BE